Il Ticino è la Silicon Valley

Lo so, ogni volta che parliamo di questo tema, qualcuno che ci sta provando e non riesce, si arrabbia.

Si arrabbiano, anche quelli che in realtà non ci stanno provando - oppure che ci stanno provando in maniera sbagliata - inveendo contro “il governo ladro” e senza cercare soluzioni migliori e più rimunerative.

Fare azienda non è per tutti e lo sappiamo molto bene, vediamo piccole realtà comparire e scomparire ogni giorno.

Forse non sei mai riuscito a realizzare il sogno della tua indipendenza finanziaria e con questo articolo vogliamo farti tornare a sperare che tutto ancora sia possibile.

Fare azienda non è un gioco da ragazzi, non ti mentiremo, nessuno ci ha mai regalato nulla.

Ma la buona notizia è che è possibile.

È possibile anche qui in Ticino contro ad ogni previsione.

E no, non è possibile se non ci si fa un gran mazzo, non è possibile se si passa il proprio tempo a cercare un capro espiatorio, piuttosto che mettersi a FARE.

Non è possibile se alla prima sconfitta, se al primo giorno negativo, si molla tutto e si dà forfait.

Non è possibile se si ascoltano le malelingue delle persone problematiche che popolano questo mondo.

Non abbiamo inventato “l’acqua calda”, quando abbiamo deciso di puntare sull’immobiliare, ma abbiamo deciso di farlo nella miglior maniera possibile e vedendo il livello di degrado di molte altre agenzie, ascoltando il mal contento di centinaia di clienti, abbiamo persino potuto giocare in un campo con pochi giocatori (a tratti è stato ed è persino un po’ noioso).

In questi anni abbiamo cercato di tramandare tutte le nostre conoscenze ad un team di persone che è andato avanti a crescere e che ha imparato a prendere il proprio “remo” e a “remare” nella nostra stessa direzione.

Questo è quello che abbiamo voluto fare, creare un posto di lavoro che ci rendesse liberi e soddisfatti del nostro operato, che ci permettesse di occuparci delle nostre famiglie e che ci rendesse liberi economicamente.

Siamo partiti da zero, con zero soldi, ma con la forza bruta della rivalsa, che è più potente di partire con un buon capitale, che rischia di esaurirsi in fretta se per quel denaro non si ha lottato ogni giorno.

Oggi possiamo presentare al mondo i nostri numerosi brand con estremo orgoglio.

Benvenuti su

www.swissrealtypartners.ch

questo è il link in cui troverai tutto quello di cui ci occupiamo e la spiegazione dettagliata di come funziona ogni servizio.

Swiss Realty Partners è la società che racchiude il nostro lavoro, dove ogni membro è fondamentale alla riuscita dei nostri obbiettivi.

In pochi anni, abbiamo fatto quello che la maggior parte dei piccoli imprenditori riescono a realizzare in venti anni di lavoro.

Come è stato possibile?

In primis la costanza.

La costanza è lo scalpello che continua a martellare finché l’opera d’arte emerge dal marmo.

Michelangelo non si è fermato di certo al primo crampo alla mano...

Nessuno che ha voluto “qualcosa di più” per la propria vita, ha appoggiato gli strumenti al primo segno di stanchezza.

E così abbiamo fatto anche noi.

Ci sono varie sfide da superare in un mercato mutevole, in un Cantone dove la speranza tra i giovani è bassa, dove si parla continuamente di crisi finanziaria e dove un’alta percentuale della popolazione è senza lavoro.

È difficile a volte superare la scorrettezza e la follia del mondo che ci circonda, ma non è impossibile.

Si possono tappare le orecchie, mettendosi nella posizione del maratoneta al via e si può trovare la forza di un gladiatore, pronto a “scatenare l’inferno”.

Fare azienda in Ticino è Possibile.

E ho voglia di dirlo perché tutti possano saperlo, anche se non è facile in quei giorni in cui tutto sembra schiacciarti e remarti contro; eppure, la parola mollare non è nel nostro vocabolario e in nessuna delle menti e delle mani che mi circondano.

Ci hanno dato dei pazzi, perché una manciata di giovani che credono di fare impresa negli anni “bui” sono considerati dei sognatori senza speranze, e invece le nostre aziende crescono di mese in mese alla faccia di chi non ci voleva credere.

Eppure, abbiamo sgomitato, ci siamo arrampicati oltre le critiche e lo facciamo ancora, tutti i giorni, senza mollare un secondo.

Lo abbiamo fatto e siamo qui.

Siamo qui e ne siamo immensamente fieri, fieri di aver raggiunto questo traguardo, che non è certo l’ultimo, ma per lo meno è un buon inizio.

Ci auguriamo che molti altri giovani abbiano lo stesso nostro coraggio e che si possa tornare a credere nel nostro Cantone.

Siamo sempre confrontati con persone in difficoltà economica e che non possono in questo istante godere del nostro stesso entusiasmo, ma è proprio a quelle persone che rivolgiamo un enorme messaggio di speranza:

“Anche il nostro Ticino può essere una Silicon Valley”

Ma dovete spingere di più! Fregandovene delle persone che cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote, anzi che essi siano la vostra carica.

Sappiamo che questo è un articolo un po’ particolare, non siamo ancora arrivati “alla luna”, ma non smetteremo finché non ci arriveremo.

Siamo pronti ad aiutarvi a 360 gradi in ogni questione immobiliare, di edificazione e ristrutturazione e di turismo ospedaliero a 5 stelle.

Per ogni informazione visita la nostra pagina e saremo fieri di aiutarti.