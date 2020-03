Il Nostro bisogno di contatto con la Natura

Siamo figli della natura e per milioni di anni è stata il nostro habitat.

Anche questa mattina ci siamo alzati e dal nostro balcone abbiamo sognato una passeggiata nel bosco o una grigliata all'aperto.

I nostri cuori erano già pronti a riaprire la stagione primaverile.

Nulla diventa più malinconico ed eccitante, soprattutto quando ci è proibito, negato, impossibile.

Siamo geneticamente programmati per questo legame con l’aria aperta e mai come ora l’ambivalenza ci pervade.

Stiamo a casa. All’inizio è quasi divertente, sembra quasi una vacanza... ma ben presto ci manca tutto... anche se dobbiamo essere responsabili, per noi e soprattutto per gli altri, i nostri cari genitori, gli zii, i nonni, che dobbiamo proteggere.

Questa voglia di libertà è una predisposizione innata.

La nostra mente è in armonia quando lo sguardo si posa verso spazi verdi e acqua che scorre all’orizzonte.

Il concetto di biofilia, di cui vi ho parlato e vi parlerò nei prossimi articoli, definisce e ricerca in modo scrupoloso questo vivido contatto con la natura nelle abitazioni.

Il nostro rapporto in esclusiva con l'azienda Aktivhaus ci ha insegnato molto su questo argomento.

Sino ad oggi molti di voi non ci avevano dato peso.

Ogni parte di noi ricerca quel benessere dato dalla fascinazione che ci provoca la natura.

Quando vediamo uno scoiattolo nel bosco che mangia una castagna, il nostro cervello si strabilia e si stupisce, non lo facciamo apposta è così e basta.

Quindi è istintivo per noi sentire il richiamo di quei momenti all'aperto mentre le dita sfiorano i sottili fili d'erba e il profumo di fiori si sprigiona nell'aria.

Siate sinceri, in questi giorni costretti in casa quanti di voi stanno desiderando una casa con giardino?

Ho la fortuna di essermi trasferita da poco in una villetta con un piacevole spazio esterno, devo sinceramente ammettere di non aver mai apprezzato il mio giardino come in questo periodo.

Ho spinto le mie figlie a piantare piante e giocare con la terra perché è il momento di riconnettersi con le proprie radici e riscoprire quell'istinto innato che ci spinge ad essere attratti dalla natura.

Mentre mi godo il sole lavorando da pc sulla mia poltrona non posso evitare di pensare a quante famiglie vivano il disagio di abitare spazi chiusi con un solo piccolo balcone come sfogo.

Sono certa che in molti di voi in questi giorni hanno sfogliato le pagine internet in cerca di un appartamento o una casa con giardino.

Negli giorni scorsi abbiamo intuito la volontà di molti di trasferirsi in quei posti snobbati negli ultimi mesi, quei villaggi appena fuori dalla città immersi nel verde.

Improvvisamente non si cerca più la comodità ma si ricerca l'armonia e l'equilibrio degli ambienti naturali.

Abbiamo selezionato diversi appartamenti e case con giardino che puoi trovare cliccando qui sotto.

Non trovarti mai più nella situazione di rimpiangere di non avere un giardino dove sentirti per sempre parte del mondo che ti ha creato.

A questi link troverai tutti i nostri immobili in affitto con giardino:

Appartamenti

Case



Chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure allo +41 78 404 56 75 e troveremo il tuo angolo di paradiso in cui essere te stesso con ogni tua cellula.