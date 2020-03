Il Rinascimento dopo i tempi del Coronavirus

La mia insegnante di storia asseriva con certezza:

“La storia è ciclica! Essa si ripete. Studia la storia e avrai in mano la conoscenza per affrontare il futuro”.

Siate onesti, quanti di voi ci hanno creduto davvero? Eppure, nel 1630 si consumava una cruenta epidemia di Pesta Nera esattamente dove ora è più concentrata l’epidemia che stiamo vivendo.

Sicuramente molti di voi se la ricordano fra le righe del famoso poema “i Promessi sposi”, che un giorno abbiamo dovuto analizzare nel dettaglio con i nostri professori di storia e italiano.

Nessuno di noi certamente avrebbe voluto rivivere episodi storici di simile drammaticità.

Eppure, quello su cui mi vorrei soffermare sono gli anni che seguirono l’epidemia:



la Peste Nera provocò un mutamento profondo nella società dell'Europa Medioevale, tanto che dopo il 1348 non fu più possibile mantenere i modelli culturali del XIII secolo.

L’epidemia causò una ristrutturazione della società dagli effetti positivi nel lungo termine.

Per questo, dopo la Peste un gran numero di persone poté godere di un benessere in precedenza irraggiungibile.

Quindi cosa dobbiamo aspettarci?

Come accadde 400 anni fa anche oggi, quando tutto sarà finito, assisteremo ad un cambiamento profondo e radicale di tutto quello che conosciamo.

In primis il lavoro: impossibile pensare che tutto tornerà come prima.

Sono anni in realtà che il lavoro si sta evolvendo, le attività cosiddette manuali sono sempre meno diffuse e l’idea di Smart working iniziava a prendere piede.

Le aziende, come la nostra, che hanno reso possibile da sempre di lavorare da casa, sono attive anche in questo momento, mentre le maggioranze delle imprese sono chiuse.

Si, possiamo lavorare da casa anche adesso e non abbiamo paura di farlo perché lo abbiamo sempre fatto con i bambini in sottofondo che litigano, piangono e chiedono.

Siamo ovviamente amareggiati per la situazione attuale ma non abbiamo paura di perdere quello che abbiamo costruito perché possiamo continuare a farlo anche ora.

Sono circondata da aziende gestire da “figli di papà “che non hanno mai imparato l’arte di risollevarsi da terra.

Per anni ho avuto come unico aiuto la mia tenacia e quella di questo meraviglioso gruppo di persone che mi circonda; quella che non mi consentiva di non mollare e che mi spingeva a combattere ogni giorno.

Da piccola azienda famigliare, gestita da me e mio marito con l’aiuto di un copywriter, siamo passati a lavorare in un team unito di molte più persone.

Questi imprenditori non hanno la più pallida idea di come risollevarsi dopo un periodo difficile e di come affrontare la tempesta ed uscirne vincenti.

Io sì, e non ho paura, e quando asserisco “andrà tutto bene” lo penso davvero.

Andrà bene per chi cambierà il suo modo di pensare e lavorare, fondendo in modo così perfetto il suo lato umano a quello lavorativo.

Ho pensato per giorni cosa poter fare nel mio piccolo per dare il mio contributo umanitario: il nostro sistema di marketing ci eleva rispetto alla concorrenza ma ci costa molto rispetto a quelle agenzie che non spendono un centesimo per rendere attrattivo il tuo immobile.

La nostra presenza sul web è costante e martellante e lo è per un motivo: i clienti devono poterti trovare quando hanno un'esigenza e noi facciamo in modo di essere lì in prima pagina ad aspettarli.

La maggior parte dei miei competitors ha solo ogni tanto dei piccoli sprizzi di energia e poi riscompaiono negli abissi, lavorare per tanti è solo un gioco, forse per avere qualcosa da raccontare alle cene di famiglia e per non essere gli unici in famiglia a non muovere un dito per campare.

Tanti sono così, tanti ci sono solo per un po’, ma come si fa ad affidarsi a chi passa la maggior parte del tempo in vacanza?

Noi siamo sempre qui, martellanti e incessanti e siamo pronti a gestire la crisi con tutte le nostre risorse.

Fino ad oggi abbiamo sempre chiesto un contributo ai nostri clienti in qualità di rimborso spese per le operazioni di marketing.

Il mio aiuto per voi per alleggerirvi da questo momento è quello di regalarvi senza alcun contributo tutte le operazioni pubblicitarie che ci e vi permetteranno di vendere o affittare la vostra proprietà e questo sarà così per sempre.

Tutti dobbiamo fare uno sforzo per affrontare la crisi e ci riusciremo se combatteremo assieme per un unico bene comune, risollevare l’umanità.

La Pandemia finirà ma dovremo essere pronti ad affrontare il dopo.

Noi siamo pronti, perché abbiamo affrontato così tante difficoltà che non abbiamo paura di rimboccarci le maniche e di lottare.

Siamo pronti per il nuovo Umanesimo.

Noi ci siamo.

Tutta la nostra tecnologia ora casca a pennello.

Le case potranno essere scelte online al 95% e potremo gestire delle visite anche solo facendovi vedere la casa da soli, aspettandovi fuori.

Troveremo il modo e in futuro queste crisi potrebbero ripresentarsi, pertanto tutte le novità saranno applicate a lungo termine.

Guarda il nostro video e ascolta con mente lucida le nostre parole: