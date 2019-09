“Residenza La Vela” a Bissone: il posto perfetto per vivere Felici!

A Bissone, nel distretto di Lugano, sorge una modernissima residenza, "Residenza La Vela".

La storia di questo posto è magica.

Qualche tempo fa, infatti, qui non si trovavano grandi case o residenze.

Bissone è nato come villaggio di pescatori e non è difficile da credere visto che sorge sulle rive del Lago di Lugano.

In passato, l’attività che per tanto tempo ha dato da vivere alla zona era quella della pesca e, per questo, non si trovavano case e ville per persone molto abbienti.

Oggi non è più così: infatti gli appartamenti e le case sono state ristrutturate finemente e molte possiedono ricoveri per le barche.

Il fascino della zona, però, è rimasto invariato.

A Bissone potrai decidere se lasciarti affascinare dalla parte collinare o se lasciarti ipnotizzare dall'incanto del Lago.

Qui sorge la residenza della quale sto per parlarti: la bellissima “Residenza La Vela”.

La Residenza La Vela ti sembrerà già ad un primo sguardo un posto moderno, di ampie vedute e dotato di tutte le comodità che fanno parte della tua vita - o perlomeno non sarà difficile riuscire immaginarlo.

In più, il luogo in cui essa sorge, è importante e conosciuto praticamente da tutti.

Questa città, infatti, ha dato i natali a Francesco Borromini - architetto italiano operante quasi esclusivamente a Roma nel 1600 e tra i principali esponenti dell'Architettura Barocca.

Attualmente abbiamo diversi appartamenti di varie grandezze disponibili, ma non troppi!

Nell'edificio 1, su 22 appartamenti sono rimasti disponibili SOLO 3:

2 appartamenti di 4.5 locali;

1 appartamento di 3.5 locali.

Nell'edificio 2 sono rimasti disponibili:

4 appartamenti di 2.5 locali;

6 appartamenti di 3.5 locali.

La residenza è perfetta per famiglie che amano stare comode, non sentirsi strette in case troppo piccole e, anzi, vivere in ampi e accoglienti spazi.

Gli appartamenti dispongono di ampi giardini privati che ti fanno subito sognare momenti all'aperto e cene in compagnia sotto il cielo stellato.

Sono presenti ben 43 posteggi per le auto.

In più avrai solo l'imbarazzo della scelta su quale vista preferire: dalla maggior parte degli appartamenti potrai godere di panorami stupendi, come puoi vedere nel video qui sopra.

In base al tuo stato d’animo, e alla tua propensione del giorno, potresti gustarti una vista nel verde per rilassarti, una vista in città, oppure al lago per assaporare leggerezza e serenità.

Ma non godrai solo di queste cose…

…avrai vicino tutti i servizi di cui avrai bisogno!

Bissone è da sempre un nodo importante per il commercio e i trasporti, è dotato di banche, negozi, asilo, scuole e farmacie e potrai raggiungere Mendrisio in 8 minuti, 17 minuti da Chiasso e l’aeroporto internazionale di Lugano che si trova a soli 7 chilometri di distanza.

La stazione di Melide dista due minuti di auto dalla residenza, così come l’autostrada.

L'acquisto di uno o più di questi appartamenti è un investimento produttivo per vivere in un posto vicino alle comodità, preservato dall'eccessiva fama e per questo sereno e quieto.

Il prezzo degli appartamenti è ottimo: parte da 1'484'691 CHF.

Se sei interessato clicca “Play” sul video qui sopra per un virtuale ma affascinante Tour.

Chiama al +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75 per visitare questa nuova e spaziosa residenza.

Buone visite!

Il team di ViverTi