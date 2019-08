Vuoi vivere come i nobili di un tempo in una lussuosa residenza moderna?

A Bellinzona, più precisamente a Ravecchia, sorge una secolare, ma allo stesso tempo modernissima e affascinante residenza, “Residenza

S.Biagio”.

Questa zona costituisce il sobborgo più ricco della città. Chiese antiche, residenze secolari, paesaggi con castelli fiabeschi contornati dal verde e panorami mozzafiato, rendono questo quartiere unico nel suo genere.

Questo stabile nasce nel 1880 come stalla per la Villa dei Cedri.

Quando lo vedi ti sembra di tornare in un attimo indietro nel tempo e vivere la vita dei nobili di un tempo, dentro una casa che gode di tutte le modernità che caratterizzano la nostra quotidianità.

È stato ristrutturato parzialmente per mantenere le strutture esterne invariate e lasciare al visitatore l'aroma di un'altra era quasi dimenticata. È comunque stata installata negli appartamenti la quintessenza della modernità, adeguandoli ai parametri del Label Svizzero Minergie e provocando un dolce ed intenso contrasto.

Lo stabile è composto da 4 piani con appartamenti da 2,5 - 3,5 e 4,5 locali, ideali per single, coppie, o famiglie. Alcuni si possono unire per ricavare degli ambienti meravigliosamente spaziosi.

Gli appartamenti al piano terra dispongono di ampi giardini privati che ti fanno subito sognare di abitare in una lussuosa residenza nobiliare.

La zona non si limita alle apparenze spettacolari, perché offre tutto ciò che rende una città appetibile: il centro di Bellinzona è raggiungibile a piedi in pochi minuti. I servizi, negozi, banche, farmacie, asilo e scuole sono raggiungibili a piedi in comodità e sicurezza.

Per gli amanti dello sport non mancano certamente delle opportunità per muoversi divertendosi. A 5 minuti in auto si trovano parecchie società che offrono attività per ogni gusto, tra cui tennis, nuoto, pattinaggio, bicicletta (strada e rampichino), arrampicata, escursioni in montagna e a 30 minuti, sci e snowboard.

L'acquisto per uno o più di questi appartamenti è il giusto investimento per garantirsi di vivere in un posto fatato da solo o con la propria famiglia.

Il prezzo degli appartamenti parte da 550,000 CHF.

Mettere a reddito l’intera “Residenza S.Biagio” - o un singolo appartamento - è sicuramente l’occasione che aspettavi per un investimento sicuro, veloce e remunerativo.

Clicca qui per vedere il video di questa residenza meravigliosa e lascia i tuoi dati per saperne di più.

Se sei interessato chiama al +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75 per avere finalmente l’opportunità di vivere in una nobile villa moderna o metterla a reddito e investire in modo sicuro, veloce e remunerativo i tuoi risparmi.

Ciao,

Il team di VivertTi