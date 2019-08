Ecco come vivere nella casa dei tuoi sogni al prezzo mensile - al mq - di un pacchetto di sigarette!

Sulla sponda meridionale del Lago Ceresio, a ridosso delle falde del Monte Generoso, a soli 5 minuti dal centro di Mendrisio e a 15 km da Lugano, sorge un piccolo pezzo di paradiso nel quale natura e comodità si intrecciano per dar vita al posto perfetto in cui una famiglia vorrebbe abitare: sto parlando di Capolago.

Proprio a Capolago, sorgerà la Residenza Mulino.

Sarà composta da due palazzine residenziali con 26 appartamenti e un’autorimessa interrata con 39 posti auto singoli e 4 posti auto duplex.

L’edificio che ci interessa è un plurifamiliare: 7 appartamenti da 3,5 locali e 8 appartamenti da 4,5 locali. Per ogni appartamento è prevista una terrazza nella quale passare gioiosi momenti in tranquillità con famiglia ed amici.

Perchè Capolago è il posto perfetto in cui vivere?

Immagina questo scenario: la mattina ti svegli nella tua casa immersa nella natura.

Se hai voglia di correre, sotto la residenza sorge la pista pedonale e ciclabile, nella quale puoi goderti un’oretta di jogging mattutino in piena tranquillità e sicurezza.

Dopo una stancante giornata lavorativa, quando torni a casa, puoi staccare la testa e pensare solo a te stesso e alla tua famiglia.

Il lago di Riva San Vitale, infatti, dista 7-8 minuti a piedi e puoi raggiungere facilmente i lidi in cui passare i tuoi pomeriggi in pieno relax. Puoi scegliere anche quelli di Maroggia o Lugano. La piscina di Mendrisio è raggiungibile in 5 minuti in zona pedonale o ciclabile.

I tuoi weekend saranno sempre pieni di relax e divertimento. Non ti mancherà davvero nulla.

Non solo.

Perché se Capolago è un paradiso naturale, è anche il posto più comodo in cui potresti vivere.

Un esempio?

La stazione dista 50 metri a piedi dalla residenza. Con il treno si arriva a Lugano in 6-7 minuti e in altrettanti a Chiasso e Mendrisio.

La Cantonale è subito vicina e così anche l’Autostrada. Puoi arrivare veramente ovunque.

Il Denner dista 30 metri a piedi. La banca, le farmacie, le scuole elementari e medie - in linea d’aria - distano circa 200 mt e sono raggiungibili a piedi in modo sicuro.

Potresti tranquillamente affacciarti alla finestra, salutare i tuoi figli e vederli raggiungere la scuola mentre camminano felici con i loro amici. Così come puoi guardarli rientrare, aprire la porta e salutarli quando tornano a casa, il pomeriggio.

E se ti venisse voglia di fare shopping?

Sei libero di goderti la tua giornata di relax. Fare compere non sarà mai più uno stress. Dimenticherai le lunghe file di macchine per strada o le ore passate a cercare parcheggio durante i saldi.

Infatti, mentre gli altri faranno la coda per lasciare la macchina ed entrare al Fox Town, tu prendi il treno, scendi alla stazione di San Martino e in un attimo sei lì, pronto per goderti la tua giornata di shopping sfrenato.

Un vero e proprio sogno fatto di natura e modernità nel quale vivere la vita che hai sempre voluto.

Fai sì che questo sogno non rimanga tale a lungo. Può diventare una stupenda realtà.

I tagli degli appartamenti della Residenza Mulini, infatti, sono perfetti per piccole e medie famiglie che decidono di cambiare radicalmente vita e migliorare esponenzialmente la qualità grazie ad un’abitazione perfetta.

I vantaggi, comunque, non finiscono qui.

Residenza Mulini non sarà solo il posto che amerai abitare. È un vero e proprio affare che non puoi assolutamente perdere se vuoi diventare proprietario di casa ad un prezzo super vantaggioso.

ECCO TUTTI I BENEFIT DEL COMPRARE CASA NELLA RESIDENZA MULINI

Che tu voglia acquistare un 3,5 o un 4,5 è comunque un grande affare.

Se vuoi diventare proprietario di uno spazioso 4,5 locali, e vuoi richiedere denaro alla banca, dovrai dargli un anticipo sul capitale del 20%. In questo caso l’appartamento costa 610.000 CHF.

L’anticipo alla banca è di 121.940 CHF.

Comprese spese ad ammortamento, mensilmente, l’appartamento ti costa circa 990 CHF per uno spazioso appartamento di 130 mq.

Metterlo a reddito sarebbe davvero conveniente.

Puoi affittarlo per 2.100 CHF al mese. Sempre mensilmente, quindi, guadagneresti ben 1.100 CHF al mese - che in un anno fanno ben 13.300 CHF!

Se volessi diventare proprietario di un 3,5 locali?

Facciamo due conti.

Se vuoi diventare proprietario di un 3,5 nella bellissima “Residenza Mulini”, e vuoi richiedere denaro alla banca, dovrai dargli un anticipo sul capitale del 20%. In questo caso l’appartamento costa 420.000 CHF, quindi parliamo di 84.650 CHF.

Comprese spese ad ammortamento, mensilmente, l’appartamento ti costa circa 650 CHF.

Pensaci bene: hai la possibilità di diventare proprietario di uno spazioso 90mq al costo mensile al mq di 7 CHF - ossia meno di un pacchetto di sigarette!

Con la sola differenza che fumare fa male. Un appartamento in questo magico modo, invece, ti regalerà la vita che hai sempre sognato!

Se poi decidessi di metterlo a reddito, potresti affittarlo tranquillamente a 1400 CHF, con un bel guadagno del 4% - ossia 750 CHF al mese, che in un anno sono ben 9000 CHF!

Un’occasione da non perdere vero?

Clicca adesso QUI per vedere il video di questa superba residenza e lasciati conquistare dalla sua bellezza mozzafiato, condita dalla comodità dei servizi che la circondano. Poi lascia i tuoi dati per avere accesso alla possibilità di diventare proprietario di un’abitazione spaziosa al prezzo mensile - al mq - di un pacchetto di sigarette!

Se non puoi aspettare contattaci allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75 e richiedi di vedere la splendida “Residenza Mulini” dal vivo!

Ciao,

Lo Staff di ViverTi