Da impiegato di commercio a informatico di gestione

Dany Coelho Ferreira dopo il diploma SSS di informatico di gestione, ha iniziato la sua attività a tempo indeterminato alla Ticinocom SA, azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni in Ticino e tutta Europa, specializzata nella fornitura di servizi internet fissi e mobili oltre a servizi cloud come hosting e cloud VPS/Server. Dany attualmente si occupa dell’integrazione con sistemi di terze parti in diversi ambienti, con una moltitudine di linguaggi di programmazione tra cui: PHP, ColdFusion, Ruby on rails, Java e HTML Il suo datore di lavoro non ha dubbi: la qualità della formazione alla sezione d’informatica di gestione della Scuola superiore specializzata di economia (SSSE) e la stretta collaborazione fra scuola e azienda durante lo stage, sono i fattori chiave del successo che hanno facilitato la formazione e l’assunzione di Dany.

Abbiamo chiesto a Dany di raccontarci il suo percorso e l’esperienza con la formazione SSS di informatico di gestione.

Quale è stato il tuo percorso scolastico?

Fin da piccolo nutrivo interesse per l’informatica, nello specifico per lo sviluppo: spesso mi ritrovavo a guardare video di sviluppo base ed il codice sorgente HTML nelle pagine web, cercando di capire cosa significassero quelle righe di codice. Mi dicevo che se un giorno fossi riuscito ad interpretarle, avrei anche potuto vivere di quello. Concluse le scuole medie, mi sono iscritto al Centro professionale commerciale di Locarno ottenendo un attestato federale di capacità d’impiegato di commercio con maturità integrata. Grazie a questo primo passo, ho seguito la mia passione e ho deciso di proseguire gli studi specializzandomi alla sezione d’informatica di gestione della Scuola superiore specializzata di economia (SSSE) di Bellinzona.

Quali sono secondo te i punti di forza della formazione SSS?

Sono parecchi gli aspetti che ho apprezzato durante la formazione. È una scuola che mi ha permesso di maturare sia come professionista che come persona. Ho capito che questo percorso, come anche la professione, richiede una costante voglia di imparare ed aggiornarsi. Una caratteristica che ritengo fondamentale è la possibilità di lavorare su progetti concreti e reali. Si realizza un lavoro di semestre svolto su mandato di enti e partner esterni, e uno stage in azienda con un lavoro di diploma. Svolgendo questi progetti ci si rende conto dei possibili percorsi professionali da intraprendere alla conclusione della scuola. Inoltre, nell’ambito degli stages in azienda, è necessario svolgere diversi colloqui di lavoro, attività che consente di prepararsi in modo adeguato a quando sarà necessario trovare un’occupazione dopo la scuola.

Quale tema hai scelto per il tuo lavoro di diploma?

Lo stage che ho svolto mi ha aperto tantissime porte per il futuro, poiché si concentrava su una tecnologia complessa e relativamente nuova: i micro-servizi. Esistono tante ditte che stanno muovendo dai loro servizi monolitici ai micro-servizi, principalmente coloro che operano con tante integrazioni di servizi esterni, come l’azienda dove ho svolto lo stage, la Ticinocom.

Com’è stata la tua esperienza di lavoro durante lo stage in azienda?

Durante lo stage ho superato le difficoltà tramite la curiosità, la voglia di migliorarmi e il supporto dai tutor della SSSE e dal datore di lavoro. Come sviluppatore ogni volta che svolgevo qualcosa mi chiedevo se esistesse un modo più “corretto” di fare le cose. I mesi di lavoro di diploma mi hanno permesso di crescere personalmente e professionalmente, sviluppando l’idea che l’informatico di gestione è un lavoro che richiede tanta dedizione. Inizialmente può sembrare scoraggiante ritrovarsi davanti determinate difficoltà, ma una volta affrontate, si inizia a capire il “ciclo” dell'analista-sviluppatore: si presenta un problema, si cerca una soluzione, si trova la soluzione, si aggiunge questa nuova competenza nel nostro bagaglio di esperienze.

Scuola: Scuola specializzata superiore di economia (SSSE), sezione informatica di gestione Luogo: Bellinzona Formazioni: informatica/o di gestione dipl.SSS Postdiploma: Specialista mobile dipl. SPD SSS Formazione Continua: corsi professionali certificati (breve, media, lunga durata) web https://www.ssseco.ch/ Tel +41 91 814 65 11 Email decs-ssse@edu.ti.ch

