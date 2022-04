“Domani vado ad iscrivermi!”. “Il prossimo mese dieta ferrea e palestra”. “Faccio passare le vacanze di Pasqua e poi mi metto sotto con gli allenamenti”. Quante ce ne siamo raccontate. O quante volte ci siamo ridotti all'ultimo, quando ormai, per la prova costume era troppo, troppo tardi…

Ma trovare la motivazione per iscriversi in palestra non è sempre così semplice. Sì, magari le buone intenzioni ci sono anche, non lo mettiamo in dubbio, ma tra il dire e il fare…

Oggi vogliamo proporvi una guida che potrebbe aiutarvi a trovare quella spinta giusta per venirci a trovare, per infilarvi la tuta e le scarpe da ginnastica ed iniziare, realmente, il vostro percorso di allenamento, che dia i suoi frutti.

Come trovare la motivazione per iscriversi in palestra? Ve lo diciamo noi!

Prima cosa scegli l’abbonamento ideale per le Tue esigenze

Partiamo da un concetto semplice: non poniamoci obiettivi irraggiungibili e non spaventiamoci con la prospettiva di un impegno “annuale” che in questo momento non ci sentiamo pronti a prendere.

La soluzione? Inizia il Tuo percorso con l’esclusiva formula “Abbonamento SU MISURA” che A-CLUB ha pensato per te. Da oggi (sì proprio da oggi perché è il momento di agire e non rimandare a domani) al momento della partenza per le meritatissime vacanze crea il tuo abbonamento su misura personalizzandolo per numero di giorni e tipologia di attività: sala attrezzi con allenamento personalizzato, corsi fitness, nuoto libero, acquagym e l’esclusiva poolgym – la palestra in acqua; il tutto senza limiti di fascia oraria (dalle 6.30 alle 23.00), e con un investimento molto contenuto di soli CHF 4.- al giorno!

Pianifica i Tuoi allenamenti

Avere un piano, fare un programma dettagliato è alla base di qualunque progetto e aiuta sempre a raggiungere più facilmente l’obiettivo. Anche se si tratta di palestra e di perdere peso. Nel primo appuntamento oltre all’anamnesi completa e alla definizione degli obiettivi il nostro Trainer ti aiuterà ad organizzare la tua agenda con il piano degli allenamenti. Esempio: Lunedì dalle 18:30 alle 19: Addominali e a seguire il Tabata Workout, oppure Acqua Bike & Run; Mercoledì dalle 18:15 alle 19:45 Sala Attrezzi con programma personalizzato; Giovedì sera Yoga o Pilates, Venerdì di nuovo la sala attrezzi oppure una super session nel box funzionale. Insomma scrivi nella tua agenda attività, giorno e orario, utilizza colori diversi se necessario, ti aiuterà a rispettare i tuoi impegni sportivi.

Come non odiare la palestra

Iniziare la palestra: considerala una sfida, la mente conta spesso più del fisico. Se è lei a volersi allenare, stai certo che lo vorrà anche il corpo. Per trovare la motivazione giusta per fare palestra, infatti, il segreto sta nel considerare questo come una sfida. Poniti degli obiettivi, come detto prima, ma soprattutto credi in te stesso/a, pensa sempre positivo perché puoi e devi farcela. Con questa voglia di sfidare te stesso/a la motivazione non mancherà!

Non è vero che non hai il tempo!

Basta con l’eterna scusa che non hai il tempo, che sei troppo preso/a, il tempo per le cose importanti si trova sempre e di certo stare bene fisicamente è una priorità per tutti noi. Per fortuna anche le persone piene di impegni “fino al collo” possono godere comunque dei tanti benefici derivanti dal fare esercizio fisico: miglioramento della salute cardiovascolare e dell’umore, riduzione dello stress, perdita di peso e senso di soddisfazione, quindi metti da parte ogni scusa.

E questo grazie agli allenamenti ad alta intensità. Questo tipo particolare di allenamento, breve e impegnativo, può essere portato a termine in mezz’ora o anche meno. L’allenamento ad alta intensità è perfetto per chi ha agende piene di impegni. High Intensity Interval Training, un tipo di workout in cui le persone si allenano a intensità massima per brevi intervalli di tempo, invece di allenarsi più lungo ma tenendo livelli più moderati di sforzo.

I trainer A-CLUB possono creare un programma di allenamento da 30 minuti adeguato alle Tue esigenze e permetterti di raggiungere velocemente i Tuoi obiettivi sfruttando l’area attrezzata appositamente per l’allenamento funzionale, inoltre nel programma settimanale dei corsi vengono proposti anche allenamenti di gruppo di breve durata ma di alta intensità, come ad esempio TRX, Tabata Training, Omnia Workout.

Hai bisogno di nuovi stimoli? Allenati con gli altri!

La Tua scusa è che da solo o da sola sai già di non essere costante? Nessun problema, scegli di allenarti con gli altri e condividere l’esperienza di una seduta di allenamento di gruppo. A-CLUB ti offre un ricchissimo programma di corsi, 140 ore alla settimana, con i migliori professionisti del settore. Siamo consapevoli che l’allenamento di gruppo porta maggiori risultati. Il motivo è semplice ma non è sempre stato così scontato: qualunque sia l’obiettivo che si vuole raggiungere andando in palestra (perdere peso, tonificare e scolpire il proprio corpo, diventare più forte) è molto facile gettare la spugna quando si è soli e il gioco si fa duro. E questo è l’attimo in cui entrano in gioco i benefici del fitness di gruppo con l’energia che si scatena dalla condivisione dell’esperienza di allenamento.

Fare sport deve innanzitutto essere divertente: l’allenamento di gruppo è uno strumento forte in termini di motivazione, ispirazione e risultati.

Allenarsi insieme ad altre persone crea un clima favorevole che fa avvertire meno la fatica. In gruppo inoltre si ricevono molti consigli, si possono analizzare meglio i problemi di ognuno e si hanno più possibilità di realizzare esercizi nuovi che magari prima non saremmo stati in grado di fare.

E poi non possiamo sottovalutare l’aspetto della socializzazione: mentre ci si allena si creano relazioni e si fa amicizia.

Possiamo dire che dopo aver letto questo articolo non hai più scuse, devi solo preparare la borsa per la palestra e venirci a trovare nel nostro bellissimo CLUB di SAVOSA, la speciale formula ABBONAMENTO SU MISURA (a soli CHF 4.- al giorno) TI ASPETTA!

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

