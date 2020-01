Dopo queste festività mi sento gonfio, cosa posso fare?

Ebbene sì! Anche quest'anno dopo cene aziendali, aperitivi con gli amici, cene o pranzi di Natale, Capodanno e l'Epifania dobbiamo fare i conti con la bilancia ma soprattutto con quella sensazione di gonfiore data da cibi, tipologie di piatti, porzioni a cui non siamo abituati e magari anche a qualche bicchierino di troppo a livello alcolico. Tutto questo porta il corpo ad essere "intossicato" ed ha magari bisogno di un piccolo aiuto per ritrovare regolarità e benessere nel breve periodo quindi un modo per aiutarlo è sicuramente quello di seguire per un paio di settimane una dieta o alimentazione depurativa.

Cos'è la Dieta Depurativa?

Una dieta depurativa è un regime alimentare particolare, volto ad esaltare l'eliminazione delle sostanze tossiche presenti nel sangue tramite una scelta ponderata degli alimenti. Seguendo una corretta alimentazione è infatti possibile coadiuvare i naturali processi di detossificazione dell'organismo e ridurre la quota di tossine originatasi durante i vari metabolismi dovuti in questo caso a "cattiva" alimentazione.

Una dieta depurativa dovrà quindi basarsi sul consumo di alimenti di facile digestione, poveri di grassi e soprattutto di proteine.

Fondamentale purificare gli Organi Emuntori

Le scorie azotate derivanti dal metabolismo epatico dei protidi (assorbimento, elaborazione delle proteine) vengono eliminate attraverso l'emuntorio renale (cioè i reni che sono anche responsabili dell'eliminazione delle scorie) e sono proprio questi due organi a sobbarcarsi la maggior parte dell'attività detossificante.

Il fegato poi, in particolare, viene messo a dura prova dagli eccessi alimentari (pasti troppo abbondanti, abuso di alcool ecc.) ed il suo iper-lavoro finisce col rallentare l'attività metabolica dell'intero organismo. Inoltre, se la quantità di tossine da metabolizzare è eccessiva, la sua capacità depurativa si satura e tali sostanze permangono in circolo.

Oltre a ridurre l'introito proteico e contenere gli apporti calorici, una dieta depurativa deve promuovere l'ottimale funzionalità epatica, fornendo al fegato tutti i substrati necessari a sostenere i vari processi di detossificazione che si possono trovare negli alimenti vegetali, nei cereali integrali e, consumandone in maniera moderata, nelle uova e nel pesce.

Esistono dei vegetali dotati di una specifica attività "epatoprotettiva" anche se il termine potrebbe risultare azzardato ed improprio.

Verdure come il carciofo, il boldo ed il cardo-mariano, promuovono, per esempio, la funzionalità epatica, favorendo la secrezione biliare e migliorando, di conseguenza, anche la salute dell'intestino.

Una dieta depurativa deve facilitare l'eliminazione delle tossine per via urinaria, fecale e attraverso la sudorazione che può essere potenziata dall'attività fisica o, in maniera indiretta, dal soggiorno in ambienti caldi, come la sauna e il bagno turco.

Utile per eliminare tossine attraverso tutte le vie è assimilare i cibi diuretici e quelli ricche di fibre lassative; anche in questo caso entrambi gli effetti sono prerogativa degli alimenti di origine vegetale.

È importantissimo mantenere elevato l'apporto di liquidi, che possono provenire dall'acqua o da succhi di frutta o centrifugati non zuccherati e tisane.

Cosa dovremmo mangiare?

Da come potete aver già inteso ogni dieta depurativa che si rispetti risulta ricca di alimenti di origine vegetale, povera di cibi animali e incentrata sulla restrizione calorica (ovviamente si tratta dei quantitativi di cibo che andiamo a mangiare in ogni pasto), senza comunque arrivare al digiuno assoluto o ad inutili privazioni.

Fai attenzione ai cattivi consigli

Quando si tirano in ballo aggettivi come "depurante, depurativo e disintossicante" entra in gioco un indubbio condizionamento psicologico, secondo cui è necessario "pulire un corpo affaticato da ritmi di vita frenetici, inquinamento, cattiva alimentazione ed altri fattori stressogeni" e spesso per fare questo molte persone rischiano di strafare dal lato opposto o a fare cose o seguire consigli alimentari che possono fare più danno che bene.

Questo ci porta a vedere persone che seguono proposte con soluzioni prive di qualsiasi evidenza scientifica, spesso eccessive o addirittura pericolose per la salute; vediamo così persone correre sotto il sole cocente indossando una tuta termica, altre adottare regimi alimentari quantomeno discutibili (dieta fruttista o crudista, digiuno programmato ecc.), altre ancora ricorrere a clisteri con il solo scopo di pulire il proprio intestino, ecc. solo per citarne alcune.

Ovviamente questi sono soltanto altri fattori di stress (disidratazione, squilibri elettrolitici, carenze alimentari ecc.) che di certo non aiutano un organismo già provato ed intossicato a depurarsi.

Un piccolo elenco di cibi sì e cibi no per depurarsi correttamente

Sì a: ananas, carciofo, cipolla, cetriolo, cocomero, finocchio, prezzemolo, sedano, cavoli, broccoli, succo d'uva, frutti di bosco, riso integrale, succhi di frutta senza zucchero e spremute di agrumi, yogurt senza zucchero, mela, the verde, prugne, olio di oliva ed oli di semi e acqua.



NO a: sale, cibi affumicati, abbrustoliti, eccessivamente salati o fritti, salumi, cioccolato, dolciumi, caffè, carni grasse ed ovviamente bevande alcoliche.

NOTA IMPORTANTISSIMA: ovviamente questi sono consigli tascabili per tutte quelle persone che non hanno problemi particolari di salute e che non devono seguire ovviamente regimi alimentari particolari ed ovviamente non sono sotto cure farmacologiche di diversa natura. In questi casi consigliamo sempre di sentire prima il parere del medico curante e di non improvvisare nulla da soli... evitate il classico fai da te.

A cura di

Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness

