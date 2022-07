Torna Miss Mamma Ticino&Insubria: in passerella, hair look di tendenza per valorizzare ogni bellezza

Il concorso apre infatti le porte alle donne di tutte le età, che sfileranno in abbigliamento casual sportivo ed elegante e in abito da sera, per conquistare una delle sei fasce previste per questa edizione: Miss Mamma Ticino&Insubria Under 34, Miss Mamma TicinoInsubria Over 35, Miss Mamma Ticino&Insubria Over 50, Miss Mamma Eleganza, Miss Mamma Portamento, Miss Mamma Simpatia.