Il Premio Möbius 2022 scalda i motori

Tornando alla prossima edizione del Premio Möbius, in una nota diffusa gli organizzatori affermano che: «La realtà è sotto attacco. I confini tra virtuale e reale si affievoliscono, il mondo digitale si espande e crea nuove realtà. La tecnologia tenta di eliminare le interfacce, cercando modi per permetterci d'interagire con i computer senza mediazioni tra il cervello e la macchina. Anche il concetto stesso di verità viene messo in discussione, con operazioni su scala che potremmo definire industriale in grado, grazie alla rete, di diffondere falsità e manipolare il vero. Assistiamo a sforzi provenienti da molteplici direzioni per mutare il modo in cui interagiamo con i mondi, reale e virtuale, alcuni con intenzioni ed esiti positivi, altri meno. È per questo che è fondamentale continuare a studiare i mutamenti in corso, rimanendo attenti alle sfumature e alle possibilità, con un occhio di riguardo per le grandi sfide che l’umanità si trova ad affrontare nel XXI secolo, ed è per questo che la Fondazione ha deciso di dedicare la Ventiseiesima edizione del Premio Möbius al tema: Discorsi d’odio (hate speech), notizie false (fake news), metaversi».