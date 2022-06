Il Laboratorio della Luce sul metaverso

In questi ultimi mesi ho dato avvio a diversi progetti di realtà aumentata. Ma chiaramente, la presenza su Swiss Virtual Expo ci offre lo scenario per mostrare i nostri sforzi e dare maggiore peso alla nostra trasformazione. Si tratta di cambiamenti che dobbiamo mettere in campo per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Per questo, dobbiamo utilizzare didattiche innovative, provenienti dalla tecnologia 4.0. Per la scuola si apre un nuovo mondo, perché è forte l’esigenza di sviluppare accanto alle nozioni e conoscenze teoriche, anche delle competenze di natura pratica. Il digitale credo possa veramente essere una leva per creare valore aggiunto e la discriminante nel medio termine sta proprio nel cogliere la sfida nella realtà aumentata e virtuale. Se posso essere onesto, gli obiettivi di formazione e di trasferimento di conoscenze e competenze restano le stessi. Ma a cambiare oggi sono gli strumenti, che devono essere conformi alle rinnovate necessità degli allievi, docenti, e a una formazione che non è la stessa di qualche anno o mese fa. È una formazione che cambierà ancora e in continuazione, ma che avrà bisogno di scuole che sappiano adattarsi rapidamente ai mutati contesti della formazione e della didattica".