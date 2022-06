WellD tra i protagonisti di Voxxed days Ticino

Nata in Ticino nel 2008, WellD è una realtà specializzata in analisi e programmazione software con sede a Lugano e Milano. Come ci racconta Luca Camerini, CEO di WellD, in un contesto di continua evoluzione la sfida aziendale principale di oggi è quella di riuscire a comunicare il valore e il lavoro di ingegneria qualificata che stanno dietro ad un progetto di digitalizzazione. Per restare sempre aggiornati sulle novità e i trend del settore l’azienda investe tanto e presenzia attivamente in comunità locali, tra cui Voxxed Days Ticino, l’appuntamento annuo di cui WellD è ormai sponsor da 8 edizioni. Organizzato da ated-ICT Ticino, Voxxed Days Ticino è l’evento rivolto agli sviluppatori del software e a tutte le persone che vogliono confrontarsi, arricchire le proprie conoscenze e lasciarsi ispirare dalle conferenze di speakers di fama nazionale ed internazionale che trattano le tematiche più attuali legate al mondo della programmazione (per partecipare basta iscriversi qui). Ma vediamo insieme quali sono le motivazioni e i presupposti di questa collaborazione storica.