International Council of Museum (ICOM) e Wikimedia CH chiedono aiuto a livello mondiale / Tutti possono contribuire

LUGANO/KABUL - Dopo la presa del potere da parte dei talebani, la comunità mondiale osserva con preoccupazione gli sviluppi in Afghanistan. Oltre alla situazione umanitaria, il ricco patrimonio culturale del paese è ancora una volta minacciato. L'International Council of Museums (ICOM), con cui Wikimedia CH sta lavorando a stretto contatto in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, ha quindi lanciato un appello per la documentazione e l'illustrazione di questi tesori artistici su Wikipedia e le altre piattaforme Wiki. Wikimedia CH, l'associazione dietro Wikipedia in Svizzera, ha dunque creato una pagina del progetto e ha inoltrato l'appello alle comunità internazionali di Wikipedia, alla Wikimedia Foundation e agli altri capitoli nazionali di Wikimedia.

I responsabili dell'ICOM temono che vandali e ladri approfittino dell'instabilità per rubare o distruggere il patrimonio culturale - sia per avidità personale che per motivazione politica. Le transazioni illegali sono spesso effettuate tramite i social media o le piattaforme di e-commerce. Questo deve essere impedito dando agli oggetti in pericolo la maggiore visibilità possibile su Wikipedia e le sue piattaforme sorelle. La base della cooperazione tra ICOM e Wikimedia CH è la Lista rossa degli oggetti in pericolo pubblicata da ICOM.

Invito subito accolto

«Abbiamo apprezzato molto l'invito di ICOM a partecipare a questo progetto e abbiamo subito accettato. Abbiamo creato una pagina del progetto e ora stiamo cercando di motivare i wikipediani e chiunque abbia a cuore il patrimonio culturale dell'Afghanistan a farsi coinvolgere», dice Jenny Ebermann, direttore generale di Wikimedia CH.

Tutti possono contribuire

Che tu sia un principiante o un autore esperto di Wikipedia, anche tu puoi contribuire a migliorare un articolo esistente sui beni culturali in pericolo in Afghanistan o completarlo con immagini, link, fonti o infobox di Wikidata. Nuovi articoli possono anche essere creati o tradotti in altre lingue.