Cornèr Banca sale a bordo di Swiss Virtual Expo

LUGANO - È partito il conto alla rovescia per il debutto ufficiale di Swiss Virtual Expo, la principale piattaforma elvetica in formato 3D, promossa da ated-ICT Ticino. Si tratta di un nuovo format di evento, in cui si potranno sperimentare esperienze, dibattiti e contenuti con l’obiettivo di innovare il paradigma degli eventi business anche in Svizzera.

Fra gli sponsor di maggior prestigio presenti nel padiglione di ated-ICT Ticino si segnala Cornèrcard. Abbiamo, quindi, raccolto il punto di vista di Davide Rigamonti, Head of Cornèrcard, così da capire in che modo l’evoluzione digitale stia attraversando una delle principali realtà finanziare del nostro Paese.

Signor Rigamonti, da un lato la digitalizzazione è cruciale per semplificare i processi, ma per una realtà così complessa come la vostra in cosa si concretizza la spinta alla trasformazione digitale?

La trasformazione digitale in una realtà come la nostra ha diverse componenti, ma in ultima istanza un unico obiettivo finale: ovvero, fornire al cliente un servizio sempre più professionale ed efficiente.

Che il miglioramento sia di processo, di funzionalità (self service per il cliente oppure fornita tramite personale interno) ovvero di soluzione di prodotto o di innovazione, ciò che conta è che una volta introdotta il cliente la possa o da subito o con il tempo apprezzare e utilizzare.

La trasformazione digitale non sostituisce la relazione umana, che per noi è fondamentale nella interazione con il cliente in un’ottica di multicanalità, basata sulle preferenze e i desideri del cliente.

Veniamo da quasi due anni molto difficili e complessi. Tra smart working e confinamenti abbiamo dovuto impostare le nostre vite lavorative provando a bilanciarle con la sfera personale. Su questo tema che tipo di politiche avete introdotto in favore del vostro personale?

Abbiamo introdotto diverse forme di flessibilità in termini di homeworking basati sulla tipologia di attività. Non va tuttavia dimenticato che la tecnologia seppure essenziale per facilitare queste forme di lavoro, lascia spesso spazio a una riduzione di socialità i cui effetti e Trade off vanno monitorati con attenzione.

L’efficienza è stata mantenuta, anche se per le attività per cui la relazione umana nello stesso luogo (in piena sicurezza) si dimostra centrale, si sono trovate forme di lavoro tali da garantire la massima efficacia nel pieno rispetto delle norme e del rispetto dei dipendenti.

Per il futuro ritengo che questa flessibilità potrà essere mantenuta cogliendo gli aspetti positivi derivanti da questa situazione estremamente complessa.

