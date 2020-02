In viaggio nel mondo di Instagram fra fake news e influencer etici

LUGANO - Si parla sempre più frequentemente di “fake news”. Ovvero di notizie false o bufale, che, complice la velocità dei canali social, imperversano oggi sulla rete.



Ma sappiamo davvero identificarle? Riusciamo a capire i meccanismi che le originano e le ragioni per cui si diffondono così rapidamente sui nostri smartphone?

Per rispondere a queste domande ated-Ict Ticino organizza un laboratorio breve in due giornate (14 e 21 marzo), dedicato a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni.

Si tratta di un percorso utilissimo per dare ai giovani gli strumenti e le tecniche per difendersi dalle fake news e verificare le informazioni che circolano sul web. E il laboratorio non si limita solo a far comprendere come svelare le bufale online.

Durante la giornata del 21 marzo dedicata al Devoxx4Kids, si insegnerà ai partecipanti a utilizzare Instagram, per influenzare e generare un contenuto “serio” sul tema legato alle nuove tecnologie e ai loro utilizzi a scopo educativo.

Informazioni qui: www.ated.ch