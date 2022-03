Centinaia di assunzioni per il produttore di scarpe On

ZURIGO - Il produttore svizzero di scarpe sportive On prevede di espandersi fortemente e di assumere quest'anno da 800 a 900 nuovi dipendenti in tutto il mondo, circa il 40% dei quali in Svizzera.

Secondo i dirigenti dell'azienda ciò raddoppierà quasi il personale.

Inoltre, ci saranno nuovi negozi a Londra e Tokyo, hanno spiegato i due capi dell'azienda Marc Maurer e Martin Hoffmann in un'intervista a "Schweiz am Wochenende". A Zurigo, si trasferiranno in una nuova sede con spazio per 1'000 dipendenti. Inoltre, saranno aperti nuovi uffici negli Stati Uniti, in particolare a Portland, Berlino e Shanghai.

I più importanti fattori di crescita sono l'abbigliamento e gli accessori. I responsabili dell'azienda, fondata nel 2010, vedono un potenziale nei settori della corsa campestre e degli sport di montagna. L'azienda, di proprietà del co-investitore e star del tennis Roger Federer, realizza il 95% delle sue vendite fuori dalla Svizzera e il 50% negli Stati Uniti. On si aspetta un fatturato netto di 710 milioni di franchi per l'esercizio 2021.