L'opera distrutta di Banksy torna all'asta, stabilendo un record

LONDRA - Sotheby's ha annunciato che la celebre Balloon Girl - ribattezzata "Love is in the bin" dopo che si è distrutta per metà nel 2018 - è stata venduta all'asta per una cifra record di oltre 25 milioni di dollari.

Una cifra inaspettata, pensando che prima dell'asta si stimava che il valore dell'opera variasse tra i 4-6 milioni di dollari di dollari.

Si sa però che le opere di Banksy sono sempre state molto amate, sin da quando l'artista anonimo ha iniziato a colorare le pareti delle città di tutto il mondo.

Se c'è qualcosa di noto sull'artista è il suo dissenso nel vedere l'arte essere commercializzata. Lo aveva dimostrato nel 2018 con un gesto che aveva lasciato senza parole l'opinione pubblica. All'asta della Balloon Girl, poco dopo che fosse venduta per 1,85 milioni di sterline, l'opera si era auto-distrutta per metà sotto gli occhi del pubblico presente alla vendita.

«Durante quella notte Banksy non ha tanto distrutto un'opera quanto ne ha creata una nuova», ha dichiarato in una nota pubblicata da Sotheby's il segretario generale Alex Branczik. «Oggi questo pezzo è considerato l'erede dell'arte anti-establishment iniziata con il movimento del dadaismo con Marcel Duchamp».