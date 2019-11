Bloomberg punta alla Casa Bianca, 5 milioni per gli spot televisivi

NEW YORK - Un altro passo di Michael Bloomberg verso la sempre più probabile discesa in campo per la presidenziali del 2020. Il miliardario ex sindaco di New York, a capo di un impero dell'informazione, ha messo sul piatto cinque milioni di dollari per acquistare spot elettorali televisivi, soprattutto in molti stati considerati incerti in vista delle primarie, come la Florida, il Michigan, la Pennsylvania e il Texas, la California e il Mississippi.

In Florida l'operazione riguarda soprattutto l'area di West Palm Beach, dove si trova le residenza di Mar-a-Lago di Donald Trump. La somma più ingente riguarda invece l'area di Los Angeles. La squadra di Bloomberg aveva annunciato settimane fa che il magnate era pronto a spendere di tasca sua oltre 100 milioni di dollari.