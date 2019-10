Johnson: o Brexit subito o elezioni prima di Natale

LONDRA - Approvazione della legge sulla Brexit in tempo per garantire l'uscita del Regno Unito dall'Ue il 31 ottobre o elezioni anticipate prima di Natale. È la sfida lanciata da Boris Johnson ai Comuni introducendo il Withdrawal Agreement Bill.

Il premier Tory ha confermato di voler ritirare la legge in caso di ulteriori rinvii e fare poi campagna elettorale sotto lo slogan 'Get Brexit done' in alternativa al leader laburista Jeremy Corbyn, additato come sostenitore di una linea dilatoria e di rifiuto dell'esito referendario del 2016.