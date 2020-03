Huawei ha presentato il suo nuovo smartphone, ecco il P40

PARIGI - Il gruppo cinese Huawei ha presentato al mondo, attraverso una videoconferenza su YouTube, il suo nuovo smartphone P40, che fa a meno dei servizi di Google e che offre invece uno store di software e servizi propri.

Huawei aveva già presentato il suo nuovo telefono Mate in autunno, ma il nuovo P40, lo smartphone vetrina di Huawei con prestazioni fotografiche avanzate e compatibilità 5G, segna definitivamente l'ingresso del gigante cinese in un mondo senza Google.

Dovrebbe contribuire a dimostrare che Huawei può creare un ambiente "alternativo" al gigante americano, facendo appello ai fornitori di contenuti - che dovranno adattare le loro applicazioni a Huawei - e naturalmente agli utenti finali.

Come simbolo di questa emancipazione, il nuovo P40 offre il motore di ricerca franco-tedesco Qwant, un concorrente di Google, in una versione già installata sui suoi dispositivi venduti in Francia, Germania e Italia.

Huawei, che nel 2019 era il secondo produttore di smartphone al mondo in termini di quota di mercato (circa il 17%) dopo Samsung, non può più lavorare con Google perché da un anno a questa parte è soggetto a restrizioni di accesso alle tecnologie americane. L'amministrazione Trump ritiene infatti che il gruppo cinese sia potenzialmente pericoloso per la sicurezza interna degli Stati Uniti e ha vietato ai gruppi statunitensi di farci affari.

Per il momento, la gamma Huawei offre ancora dispositivi che utilizzano i servizi di Google, ma scompariranno gradualmente. Il prezzo del P40 dovrebbe oscillare tra 850 e 1'500 franchi, a seconda della versione, e sarà disponibile dal 7 aprile, secondo Huawei.