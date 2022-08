Ryanair annuncia nuovi scioperi, più di un milione di passeggeri a terra

MADRID - Nuovo round di scioperi per la compagnia aerea low cost Ryanair. L’equipaggio di cabina della compagnia irlandese ha lanciato oggi una nuova manifestazione di dissenso che continuerà per tutta l’estate. I dipendenti hanno deciso d'incrociare le braccia per fare pressione sui vertici dell'azienda affinché le loro richieste siano ascoltate. Il motivo alla base dell’ira dei dipendenti è il rifiuto dI Ryanair di negoziare un nuovo contratto collettivo. I sindacati spagnoli, USO (l’Unione Sindacale Operaia) e Sitcpla, hanno chiamato all'appello 1'600 lavoratori, non solo della società irlandese ma anche di Crewlink e Workforce. Un’azione che lascerà a terra più di un milione di passeggeri, con una media di 130.600 persone ogni giorno.