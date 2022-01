Più di un milione di litri di gasolio finiscono nel fiume

NEW ORLEANS - Un disastro ambientale ha colpito la periferia di New Orleans. Come riferisce l'agenzia stampa Associated Press, più di 300'000 galloni (circa 1'135'000 litri) di gasolio si sono riversati in due bacini idrici. La fuoriuscita dall'oleodotto ha ucciso in poco tempo 2'300 pesci, 32 uccelli, 39 serpenti, alcune anguille e un granchio blu, oltre ad altri animali. Il carburante ha raggiunto anche un'area ecologicamente sensibile, vicino al canale Mississippi River Gulf Outlet.

Nel frattempo squadre specializzate sono al lavoro per recuperare la sostanza. Un anno fa un'ispezione aveva rilevato alcuni punti critici, che presentavano stati di corrosione, proprio nel luogo dell'oleodotto in cui è avvenuta la fuoriuscita, scoperta il 27 dicembre. Dall'anno scorso tuttavia non sono state eseguite le riparazioni. Una seconda perizia non aveva evidenziato una certa urgenza nella riparazione.

Un centinaio di animali è stato recuperato, e dopo una riabilitazione potrà essere rimesso in libertà.

Keystone