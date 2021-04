Il pesce d'aprile della First Lady: si traveste da hostess

WASHINGTON - Ieri la First Lady degli Stati Uniti ha fatto un pesce d'aprile ai passeggeri dell'Air Force One - membri dei media ma anche dei Servizi segreti - in volo dalla California a Washington.

I media Usa riferiscono che Jill Biden si è unita alle hostess che servivano il pranzo a bordo dell'aereo presidenziale e ha distribuito dei gelati. Per passare inosservata ha indossato una parrucca corta di colore nero e un cartellino con il nome "Jasmine". Poco dopo è tornata senza la parrucca e ha detto a tutti «Pesce d'aprile!».

A quanto pare i giornalisti presenti a bordo sono rimasti sbigottiti, così come i membri della sicurezza presidenziale. Pare che la First Lady, che in California ha incontrato i lavoratori agricoli e visitato un centro vaccinale, sia un'amante degli scherzi: l'Associated Press racconta che, quando Joe Biden era vicepresidente durante l'amministrazione Obama, si fosse nascosta in uno scompartimento bagagli dell'Air Force Two. Il malcapitato che lo aprì e si sentì urlare «Booh!» si sarà probabilmente preso un bello spavento.

La stampa statunitense ricorda che anche altri inquilini della Casa Bianca hanno approfittato del 1° d'aprile per fare degli scherzi: si ricorda la parrucca di Barbara Bush nel 1989 e il bambino presentato nel 2013 al posto di Barack Obama.