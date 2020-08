È morto Robert Trump, il fratello minore di Donald

NEW YORK - Robert Trump, il fratello minore di Donald, è morto sabato sera all'età di 71 anni in un ospedale di New York, dove da diversi giorni si trovava ricoverato in gravi condizioni di salute. Lo ha confermato in prima persona il presidente americano.

«È con il cuore pesante che condivido con voi che il mio splendido fratello, Robert, è morto pacificamente questa sera», ha detto Trump, ricordando il loro forte legame. «Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre».

La causa della morte non è stata ufficialmente comunicata, ma - stando al New York Times - sarebbe legata a una recente caduta. Già durante lo scorso mese di giugno, il fratello del presidente era stato ricoverato oltre una settimana al Mount Sinai di New York, in terapia intensiva.

Secondo quanto riferito da uno amico di famiglia al quotidiano newyorkese, Robert Trump in seguito alla caduta aveva avuto alcune emorragie cerebrali e prendeva farmaci anticoagulanti.