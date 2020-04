MILANO - Si riduce ancora il numero di ricoverati per la malattia Covid-19 in Lombardia, dove comunque sono morte 238 persone in un giorno: lo ha detto l'assessore allo stato sociale Giulio Gallera in diretta Facebook.

Nella regione sono 53'414 i positivi al test del coronavirus, 1'089 più di ieri. Di questi 11'719 sono ricoverati non in terapia intensiva (114 meno di ieri), 1257 in terapia intensiva (-48), mentre il numero dei decessi è arrivato a 9'722.