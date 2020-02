Rubati due bonsai da un museo, valgono migliaia di dollari

FEDERAL WAY - Un furto da migliaia di dollari. Ma nessun gioiello prezioso nelle mani dei ladri, bensì due bonsai. È un’operazione insolita quella avvenuta domenica mattina al Pacific Bonsai Museum di Federal Way, Washington.

Due individui si sono introdotti al mattino presto nel parco che ospita il museo impossessandosi di due bonsai dal valore di migliaia di dollari, facenti parte della collezione esposta al pubblico.

Si tratta di un pino nero giapponese e di un Silverberry. Il primo è stato coltivato a partire da semi contenuti in una lattina da Juzaburo Furuzawa, mentre era in carcere durante la seconda guerra mondiale. Il secondo invece è nato nel 1946 e accudito dall’artista di bonsai Kiyoko Hatanaka.

«Si tratta di una perdita tremenda, non solo per la nostra collezione. Esiste un pericolo concreto che gli alberi possano morire. Quei bonsai sono stati curati ogni giorno per più di 70 anni. Se non verranno date loro le cure adeguate, non ci sono molte speranze di sopravvivenza. Queste storiche e viventi opere d’arte sono il risultato delle cure fornite da più generazioni» ha dichiarato Aarin Packard, curatore del museo.

Il museo ha lanciato l’appello anche via Instagram, chiedendo ai ladri di restituire le piantine in miniatura.