Dresda, è caccia ai ladri

BERLINO - Due giorni dopo il sensazionale furto al Castello di Dresda, continua per ora senza successo la caccia ai ladri, che hanno portato via gioielli dal valore inestimabile dalle Volte verdi. Gli inquirenti ritengono che ad agire sino stati in quattro: due persone si sono introdotte nella camera del tesoro, mentre altri due complici sono rimasti ad attendere per la fuga in auto.

Il museo che ospita la famosa sala delle Gruene Gewoelbe, le Volte verdi, ha confermato oggi che dei 100 pezzi presenti nella vetrina sfondata, 11 oggetti soni stati rubati, oltre ad alcune parti di altri due. Il collier di brillanti della regina Amalie Auguste risulta adesso incompleto ed è stato rubato anche il grande nastro da 600 brillanti.

Nel corso delle indagini, alla commissione istituita sul caso, sono arrivate ben 205 segnalazioni dalla popolazione. Nell'occhio del ciclone le misure di sicurezza del museo: ma su questo i responsabili hanno affermato al Saechsische Zeitung, «sono state svolte delle verifiche 4 anni fa, e il risultato fu ottimo: tutto funzionava al meglio». I ladri sarebbero riusciti in una sorta di "mission impossible", è la conclusione.