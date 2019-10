Mano pesante della polizia su Extinction Rebellion

LONDRA - Pugno duro della polizia britannica contro i manifestanti del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion scesi in strada a Londra, come in numerose altre città del mondo, per una serie di proteste coordinate in programma da oggi fino a metà ottobre per denunciare «l'emergenza dei cambiamenti climatici». Lo riporta Sky News UK.

Gli stessi investigatori hanno reso noto di aver arrestato nella sola mattinata di oggi 135 dimostranti, accusati d'intralcio al traffico e ai trasporti pubblici per i picchetti e i blocchi stradali organizzati qua e là nel centro della capitale del Regno Unito.

In una precedente settimana di manifestazioni promosse da Extinction Rebellion a Londra in primavera i fermi si erano contati a centinaia, con oltre mille persone rinviate alla fine a giudizio nei tribunali.





keystone-sda.ch/STF (Alastair Grant)