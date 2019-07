Spinto sotto il treno, muore bimbo di 8 anni

BERLINO - Un bambino di otto anni è stato travolto e ucciso da un treno ad alta velocità alla stazione centrale di Francoforte. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che ha paralizzato il traffico ferroviario nell'intero snodo.

La polizia ha arrestato un uomo: il bimbo, riferiscono fonti investigative, sarebbe stato spinto sui binari.

Le forze dell'ordine hanno comunicato che l'arrestato ha 40 anni - ed è un cittadino di origine africana, secondo quanto riferito dalla Bild -, e che il bimbo rimasto ucciso e la sua mamma sono stati spinti davanti al treno in avvicinamento. La donna è riuscita fortunosamente a salvarsi. I passeggeri in attesa sulla banchina, che hanno assistito increduli alla scena hanno rincorso l'uomo, che è stato arrestato mentre provava a lasciare la stazione.

Voleva spingere anche altre persone? - L'interrogatorio dell'uomo è attualmente in corso. Non si capiscono i motivi della sua azione, anche perché per gli inquirenti non ci sono relazioni tra l'autore del gesto e le vittime. Secondo alcuni testimoni l'uomo voleva spingere sui binari anche altre persone. La madre del bimbo morto è in ospedale: anche lei viene sentita dalla Polizia per ricostruire la vicenda.





keystone-sda.ch/ (CARSTEN RIEDEL)