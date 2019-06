Drag queen nelle librerie per bambini, è rivolta

NEW YORK - Le drag queen protagoniste della 'Ora delle favole' nelle librerie americane. Più abituate a lavorare di notte e con un pubblico di soli adulti, gli uomini travestiti da donna riscuotono però grande successo anche di giorno e fra i bambini. Un successo accompagnato da critiche e, in casi estremi, da minacce di morte per gli organizzatori degli incontri.

Dalla liberal Brooklyn, a New York, alla più conservatrice Cookeville in Tennessee, la protesta sta montando e non riguarda solo la presenza delle drag queen: fra le favole che vengono lette ai più piccoli figurano infatti anche parabole sull'inclusione, come "Julian è una sirenetta".

Le proteste sono state talmente forti da approdare alla camera dello stato dell'Ohio. Lo speaker Larry Householder, nel rispetto del Primo Emendamento della costituzione sulla libertà di espressione, afferma: «I contribuenti non sono interessati a vedere i loro guadagni usati per insegnare a teenager come diventare drag queen».

Le organizzazioni di LGTBQ e quelle delle drag queen però rispediscono ai mittenti le critiche: «Non abbiamo nessuna agenda nascosta. Non stiamo cercando di allevare bambini-drag. Vogliamo insegnare l'accettazione, e combattere il bullismo», dicono impegnandosi a portare avanti l'iniziativa dell'ora delle favole nelle librerie di tutti gli Stati Uniti.