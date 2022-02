L'Italia ha deciso: via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio

ROMA - Dall'11 febbraio in Italia non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. L'ordinanza sulle mascherine scadrà infatti il 10 febbraio, e il governo italiano doveva decidere se confermarla oppure no.

Stando ai media italiani, sarebbe in arrivo un provvedimento del ministero della Salute per levare l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, e sarà in vigore per tutto il territorio italiano, senza distinzione di colore. Da giorni era infatti in atto una discussione sul fatto di allargare la decisione anche alle zone gialle e arancione, e non soltanto a quella bianca.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha descritto la notizia come «un segno di speranza per tutti gli italiani».

La fine dello stato di emergenza è previsto per il 31 marzo.