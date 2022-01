Errore vaccinale, bimbi inoculati con il siero per gli adulti

HANNOVER - A 42 bambine e bambini di Hannover è stato erroneamente somministrato un vaccino anti Covid omologato al momento solo per gli adulti, e quindi con un dosaggio maggiore.

Ne ha dato notizia l'autorità regionale, come riportato dai media tedeschi. Invece del preparato autorizzato per la fascia d'età 5-11, i bambini hanno ricevuto una normale dose da adulto.

Il Presidente della Regione di Hannover, Steffen Krach, ha dichiarato alla Norddeutsche Rundfunk che «una cosa del genere non sarebbe dovuta accadere». Chiedendo scusa ai genitori, ha poi aggiunto che «la regione analizzerà immediatamente cosa abbia potuto portare all'errore, che non dovrà ripetersi in nessun caso».

Marlene Graf, a capo del dipartimento della salute di Hannover, ha comunque rassicurato che non si aspetta gravi conseguenze per i bimbi coinvolti. «Dal punto di vista medico, si tratta di una dose maggiore del vaccino, che non è necessaria, ma che non dovrebbe avere un effetto negativo». Quali effetti collaterali potrebbero avere? Quelli classici dovuti al vaccino, come il dolore al braccio dell'iniezione e un po' di febbre.

Da dicembre, lo ricordiamo, i bambini tra i 5 e gli 11 anni in Germania possono venir vaccinati con un preparato di BioNTech e Pfizer approvato dalll'Agenzia europea dei medicinali (EMA). Il dosaggio è inferiore a quello degli adulti, e per questo vengono prodotti dei lotti speciali unicamente per la vaccinazione dei bambini.