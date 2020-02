Fumo in cucina, arrivano i pompieri

LUGANO - Sirene spiegate, e tre automezzi prontamente intervenuti sul posto. I pompieri sono piombati sul traffico dell'ora di punta, oggi pomeriggio nel quartiere di Besso, a Lugano, per un principio d'incendio in un'abitazione.

A far scattare l'allarme, in un appartamento in via Sorengo, il gran fumo sprigionatosi da un oggetto di plastica che gli inquilini avevano dimenticato sulla piastra della cucina. I militi sono intervenuti evacuando le persone presenti, ed arieggiando lo stabile. Nessuno è rimasto intossicato, per fortuna. La circolazione in via Sorengo è stata rapidamente ripristinata.