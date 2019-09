Frena per evitare lo schianto, 15enne in ospedale

BELLINZONA - Un 15enne è finito in ospedale, questa mattina, in seguito a un incidente veirificatosi poco dopo le 9 a Bellinzona, in via Bonzanigo.

Stando a quanto riferisce la Polizia, il giovane si trovava in sella alla sua bici diretto verso piazza Indipendenza, quando si è trovato a dover frenare bruscamente per evitare la collisione contro un'auto, guidata da una 47enne della regione, che stava svoltando in via Nocca.

A causa della frenata, il 15enne è caduto a terra finendo sotto l'auto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Dopo le prime cure, il ciclista è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 15enne ha riportato delle contusioni e un trauma cranico.