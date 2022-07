Massagno, inizia il maxi-cantiere all'incrocio Arizona

Il cantiere, la cui durata è stimata in circa 18 mesi (si lavorerà di giorno, dalle 06 alle 22), interesserà in special modo il traffico di transito su via Tesserete, via Selva e via San Gottardo. Alfine di ridurre i disagi alla circolazione generati dai lavori, è prevista la creazione di un nuovo anello viario che interesserà i sensi di circolazione di via Tesserete, via Selva e via San Gottardo per tutta la durata del cantiere (verranno introdotti dei sensi unici).