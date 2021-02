Quarantena più breve solo con il virus classico

In Ticino le cifre riguardanti l'evoluzione epidemiologica nelle ultime settimane sono confortanti. Anche oggi i contagi sono rimasti ampiamente sotto il centinaio e la pressione sugli ospedali ticinesi si fa ogni giorno che passa meno opprimente. I pazienti ricoverati oggi sono 127, cinque in meno rispetto a ieri e addirittura meno di un terzo rispetto al picco di ospedalizzazioni della seconda ondata che risale al 4 gennaio (384 pazienti nei nosocomi). Ma il calo dei contagi e dei ricoveri non significa che tutto è finito. E all'orizzonte vi è l'ombra (preoccupante) della variante inglese che negli scorsi giorni si è insinuata in alcuni istituti scolastici del cantone. È proprio di ieri la notizia della prima quarantena di classe in un asilo (a Bedano). E sempre ieri le autorità comunali di Tenero, in accordo con l'Ufficio del medico cantonale, si sono viste costrette a chiudere l'intero istituto - scuola elementare e dell'infanzia - per due settimane a causa della positività di sette bambini. Merlani ha precisato che quelli provocati dalla variante inglese sono ormai «tra il 10% e il 25%» dei casi ticinesi: «Attualmente ne contiamo 195». Questa mutazione «è molto più contagiosa anche nelle popolazioni scolastiche» e la sua maggior trasmissibilità ha obbligato le autorità a utilizzare maggiormente il provvedimento delle quarantene di classe. «In isolamento - ha elencato il medico cantonale durante la conferenza stampa - attualmente ci sono cinque bambini dell'asilo, trenta alle scuole elementari, quattordici alle medie, undici alle medie superiori e dodici nelle scuole professionali». Merlani poi ha cambiato tema e ha parlato dell'accorciamento della quarantena: «Il tampone può essere effettuato sette giorni dopo l'isolamento e deve essere pagato da chi lo richiede». Ma in Ticino questo provvedimento sarà valido solo per chi presenta il "virus classico": «L'alleggerimento - spiega Merlani - sarà possibile solo se il malato soffre della variante classica, se viene effettuato con un test normale PCR (quindi non quelli rapidi) e se il dipendente svolge un lavoro per cui possono essere rispettate le misure di protezione (uso della mascherina e distanze garantite)». Infine Merlani ha concluso con una bella notizia soprattutto per i residenti delle case anziani e per i loro cari: da lunedì, infatti, saranno di nuovo possibili le visite: «La situazione tornerà quella di metà dicembre».