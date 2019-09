EOC, diploma per 31 apprendisti

LUGANO - Sono 31 gli apprendisti dell’Ente Ospedaliero Cantonale che quest'anno hanno raggiunto il traguardo del certificato di fine formazione. Nella sua decina di sedi ospedaliere e amministrative, l’EOC forma attualmente 83 giovani – di cui 29 nuovi assunti – iscritti in 17 tirocini diversi.

Inoltre, le strutture ospedaliere dell’Ente accolgono ogni anno, per vari periodi di stage, più di 800 allievi provenienti dalle scuole sanitarie del terziario per la loro formazione.

Oltre ai giovani neodiplomati, alla cerimonia di fine tirocinio svoltasi a fine agosto nell’Aula Magna dell’Ospedale Civico, a Lugano, hanno partecipato i formatori e i genitori degli apprendisti.

Alla cerimonia sono intervenuti il coordinatore degli apprendistati Davide Pedretti, il responsabile delle Risorse Umane dell’Ospedale Regionale di Lugano Lorenzo Fauth e il responsabile del Servizio formazione Ferruccio Doga. Nei discorsi è stata sottolineata «l’importanza della formazione continua, con l’obiettivo di migliorarsi continuamente». Durante la cerimonia è stato rilevato anche «il grande impegno che da anni l'Ente si assume nel sostenere la formazione dei futuri professionisti ticinesi, in collaborazione con le diverse Istituzioni scolastiche presenti sul territorio».

Tutti i nomi dei diplomati:

Apprendisti che si sono particolarmente distinti per i risultati scolastici ottenuti - Chiappini Christian (impiegato in logistica), De Nuzzo Simona (impiegata d’economia domestica), Maceroni Eleonora (impiegata di commercio), Maestrani Letizia (impiegata di commercio), Maffei Asia (assistente di studio medico), Maino Sara (cuoca in dietetica), Panighetti Sara (panettiera/pasticciera/confettiera), Simone Alexander (cuoco), Utrilla Y Mas Ignacio (informatico).

Lista degli altri apprendisti diplomati - Bozzini Lara (impiegata di commercio), Celetti Samanta (assistente di studio medico), Chiaravalli Natalie (impiegata di commercio), Contini Emiliano (cuoco in dietetica), De Jesus Teixeira Ferreira Anabela (impiegata d’economia domestica), Delgado Barbosa Arnaldo Alirio (impiegato in logistica), Dias Da Costa Eduarda (impiegata di commercio), Eterno Joseph Frédéric (cuoco in dietetica), Ferro Gianfranco (cuoco in dietetica), Francisco Martins Ruben (cuoco), Freti Luca (impiegato in logistica), Krsteva Aleksandra (assistente di studio medico), Marques Pereira Micael Alexandre (addetto alla logistica), Morelli Bruno (impiegato in logistica), Olgiati Letizia (assistente di studio medico), Parini Alice (assistente di studio medico), Rondoni Emmanuele (impiegato in ristorazione), Spadafora Mattia (impiegato di commercio), Stamm Cecil (cuoca in dietetica), Succetti Mattia (operatore di edifici e infrastrutture), Uzun Melissa (assistente di studio medico), Zaharulko Tiziano (impiegato in logistica).