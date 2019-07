Quando la festa arriva in bicicletta (e si ricarica col sole)

LUGANO - Una bicicletta… e la festa è servita. È questa l’idea alla base della boombike, un particolare mezzo che l’associazione La Sveglia di Carona intende creare per animare gli eventi del quartiere luganese (e non solo). Ma di cosa si tratta? I promotori parlano di un impianto audio potente, di qualità e a energia solare installato su una bicicletta cargo. «Ci sembra uno strumento comodo e versatile, ma anche un progetto divertente da realizzare» ci dice Andrea de Stoutz dell’associazione La Sveglia.

Soundsystem da sostituire - L’idea nasce innanzitutto dalla necessità di acquistare un nuovo impianto audio. Il gruppo di Carona è infatti attivo da oltre un decennio nell’organizzazione di eventi per il quartiere, tra cui si contano in particolare gli appuntamenti fissi per la Colazione in Piazza del 1. maggio e per i festeggiamenti di Capodanno alla Cava. Ma con il passare degli anni, l’attuale apparecchiatura ha esaurito il ciclo di vita.

L’associazione ha quindi deciso di cogliere l’occasione per creare qualcosa di nuovo e originale. «A Carona un soundsystem su ruote può sicuramente essere comodo. Un mezzo che possiamo anche facilmente mettere a disposizione di chi vuole organizzare una festa» spiega ancora il nostro interlocutore. «E con il pannello solare, l’impianto non dipende per forza da un allacciamento alla rete elettrica». Insomma, c'è anche un tocco di ecosostenibilità.

Un investimento di undicimila franchi - L’unico neo? Il costo. Per la creazione della boombike si parla infatti di un investimento di circa undicimila franchi. Incide soprattutto l’acquisto della bici, «un triciclone elettrico da circa seimila stuzzi». L’associazione ha quindi lanciato un crowdfunding online su wemakeit.com: «Per fare una cosa in ordine - si legge sulla pagina dedicata al progetto - ci serve un aiutino finanziario (alla faccia ;) sì è costosella ma verrà fichissima)».

E per i finanziatori non manca una ricompensa: «Se ti balena l’idea di aiutarci anche solo un pochetto, scriveremo il tuo nome o quello della tua impresa sulla bici, sulle magliette e sulle borse!» I musicisti avranno inoltre la possibilità di utilizzare la boombike per gli eventi.

Lo spunto - Tra l’altro, l’idea prende spunto da un cinema itinerante che l'organizzazione Helvetas propone anche sul nostro territorio: due biciclette trainano il materiale di proiezione e durante il giorno dei pannelli solari mobili generano l’energia necessaria per alimentare il cinema. «Abbiamo constatato che poteva essere un sistema comodo» conclude de Stoutz.

Al crowdfunding