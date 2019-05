Animali di peluche Micasa, pericolo soffocamento

BERNA - Migros richiama otto animaletti di peluche Micasa. A causa di una lavorazione insufficiente delle cuciture potrebbero esserci buchi dai quali potrebbero uscire parti dell'imbottitura: se ingerite possono provocare soffocamento.

La clientela è quindi invitata a non utilizzare più i prodotti in questione, scrive Migros in un comunicato.

Il richiamo riguarda il maialino Olma (sia nella dimensione di 20 cm che di 33 cm), il cane Aiko (di 20 cm e 33 cm), il coniglio Pino (di 20 cm e 33 cm) e la pecora Rosi (di 20 cm e 33 cm).

Il prodotto è stato venduto in tutta la Svizzera a partire da maggio 2018 attraverso i seguenti canali: filiali Micasa, filiali Micasa Home, Shop online Micasa, Filiali Migros e filiali Do it + Garden.

I clienti possono restituire i prodotti interessati. Il prezzo di vendita sarà loro rimborsato, viene precisato nel comunicato.