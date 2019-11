Incidente nell'Oberland, un morto

BERNA - Un automobilista è morto questa mattina nella località di Unterbach, nell'Oberland bernese, dopo essersi schiantato contro un muro. Nonostante gli immediati soccorsi il 56enne è deceduto sul posto.

La procura e la polizia cantonale hanno comunicato che l'uomo - uno svizzero del canton Berna - era in viaggio in direzione di Brienz. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.