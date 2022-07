Swisscom ricorre contro la multa da 72 milioni

BERNA - Al centro del caso vi sono i diritti dell'allora filiale Cinetrade (oggi Blue Entertainment) detenuta da Swisscom. Per i sorveglianti della concorrenza l'azienda ha abusato della sua posizione: ha ad esempio rifiutato ad alcuni concorrenti qualsiasi offerta per la trasmissione in diretta, di partite in pay-tv dei campionati svizzeri (calcio e disco su ghiaccio) ed esteri (solo calcio), sulle loro piattaforme, mentre ad altri - quali Cablecom - è stato invece garantito solamente l'accesso a un'offerta sportiva limitata. Da qui è scattata la multa, per un importo 71,8 milioni di franchi.