L'alluvione nell'Oberland Bernese ha colpito duramente le strutture turistiche

I danni dell'acqua - L'agricoltore Hans Gerber ha invece raccontato a 20Minuten l'entità dei danni provocati alla sua fattoria. «Lunedì abbiamo sentito che il fiume si stava ingrossando. Verso le tre del pomeriggio abbiamo dato un'occhiata e raggiungeva quasi ai suoi argini. Pensavamo che l'acqua si sarebbe ritirata, ma il livello ha continuato a salire». Hans è riuscito a portare in salvo i cavalli e le galline, ma 200 balle di fieno sono state spazzate via dall'alluvione. L'acqua ha allagato anche l'appartamento e la stalla. Il seminterrato è ancora tutto pieno di fango. «Otto anni fa abbiamo subito una tempesta come questa, speravamo di non viverla mai più» racconta il contadino.