Il nuovo “Mister Corona” si è già dimesso

BERNA - Lo aveva anticipato il Blick ed è giunta la conferma, Stefan Kuster - il successore di Daniel Koch come Responsabile della sezione Malattie trasmissibili dell'UFSP - ha già lasciato la sua posizione.

Entrato in carica lo scorso aprile ha consegnato le sue dimissioni, che varrano dal 1 dicembre 2020, «per motivi personali». La sua intenzione è quella di non essere più il volto dell'emergenza ma di continuare sì a lavorare per l'UFSP però su mandato.

Una mossa - arrivata all'ombra di quella che potrebbe essere la tanto paventata seconda ondata - che lascia perplesso pure il suo predecessore, come confermato a 20 Minuten, che però non ha voluto commentare nemmeno in merito a un suo possibile ritorno.