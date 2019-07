Violenti temporali investono la Svizzera interna

BERNA - La Svizzera interna è stata investita da violenti e improvvisi temporali durante la giornata. Il fenomeno meteorologico era stato comunque annunciato da MeteoSvizzera che già ieri aveva diramato un'allerta di livello 3 valido da questo pomeriggio a domenica notte.

Il vento fortissimo, accompagnato da violenti scrosci di pioggia, ha provocato numerosi disagi nel canton Neuchatel. Il Triathlon previsto nella Val-de-Ruz ha dovuto esser interrotto a causa di un temporale. «Poco prima delle 13.30 - precisa un lettore di 20 Minuten presente all'evento - gli organizzatori hanno lanciato l'allarme. Un fortissimo temporale si stava infatti per abbattere sulla regione. La competizione è stata immediatamente sospesa e i partecipanti hanno dovuto abbandonare tutto in fretta e furia per andare a mettersi al riparo in una mensa».

Dieci minuti dopo, la tempesta si è scatenata in tutta la sua potenza. «Il vento era fortissimo. Tanto che ha portato con sé alcune tende. Fortunatamente al loro interno - grazie alla lungimiranza degli organizzatori - non vi era nessuno». Anche a Thun gli elementi della natura si sono scatenati. E hanno sorpreso un altro lettore di 20 Minuten che si trovava in una spiaggia in riva al lago. «È stato tutto così improvviso. Ad un tratto si è levato un vento impetuoso». Poco dopo ha iniziato a piovere a dirotto. «Abbiamo dovuto correre alla macchina per metterci al riparo». Ma la "tempesta perfetta" è durata poco: «Cinque minuti più tardi tutto era concluso».

Anche nella Svizzera centrale la situazione è parecchio complicata. Il forte vento ha sradicato numerosi alberi nel canton Lucerna dove si registrano anche alcuni allagamenti provocati dalle forti piogge.

Lettore 20 Minuten