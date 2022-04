"Z (comme Z)" cambia titolo per paura di sembrare filo-Putin

PARIGI - «Il mio film vuole essere veicolo di gioia, non essere associato a questa guerra». Con queste parole il regista parigino Michel Hazanavicius ha annunciato il cambio titolo del suo ultimo film prossimo all'uscita.

Da "Z (comme Z)" a "Coupez!". Per paura di ricordare con il titolo la guerra in Ucraina e di dare l'impressione di sostenere la Federazione russa, il regista di The Artist e già premiato agli Oscar, ha deciso di cambiare il titolo del suo nuovo film che uscirà nelle sale il prossimo 17 maggio, data in cui la pellicola apparirà anche sugli schermi del Festival di Cannes. Il cambiamento, però, riguarda solo la versione originale francese e non quindi quella internazionale, che mantiene invece il titolo "Final Cut", in onore al film giapponese del 2017 a cui si rifà: "One cut of the dead".

Il motivo per cui Hazanavicius ha deciso di fare un passo indietro è il significato che ha preso la lettera Z con la guerra in Ucraina, che viene utilizzata come simbolo di sostegno dai sostenitori dell'azione bellica russa nel Paese vicino.

«Fino a qualche mese fa mi appariva come un titolo divertente, ma visti gli ultimi svolgimenti, non posso farmene carico. Il mio vuole essere un film veicolo di gioia, non essere associato a questa guerra». Così Michel Hazanavicius ha spiegato le ragioni del cambio in un comunicato diramato ieri, e ripreso da LeFigaro. In questo modo, il cineasta vuole offrire il suo «più totale sostegno al popolo ucraino».