Kylian Mbappé ha adottato una cucciola di panda

PARIGI - Yuandudu e Huanlili. Questi i nomi delle due panda nate allo zoo di Beauval di Saint-Aignan lo scorso agosto. Ieri sera l'attaccante francese Kylian Mbappé e la medaglia d'oro olimpica cinese nei tuffi Zhang Jiaqi sono diventati ufficialmente padrino e madrina della coppia di gemelle.

Erano nate lo scorso due agosto ed erano stati conferiti loro dei nomi provvisori: Petite Neige e Fleur de coton. All'inizio, riferisce LeParisien, pesavano 150 grammi, oggi sono delle bestioline da 5 chili. Il campione del Paris-Saint-Germain ha dichiarato prima di battezzare le due gemelle che «non bisogna mai perdere il bambino che c'è in noi. E questa sera mi sono davvero emozionato. È meraviglioso avere la possibilità di essere il padrino di una di queste due meraviglie».

Successivamente i due atleti hanno rivelato i nomi votati dalla popolazione francese per le due cucciole di panda: ora si chiamano Yuandudu e Huanlili. Stando ai funzionari dello zoo, più di 120'000 internauti francesi hanno espresso il loro voto per scegliere tra cinque coppie di nomi per i cuccioli e hanno precisato che quelli scelti rappresentano l'amicizia tra Francia e Cina e un augurio di buona salute per le piccole.

Le gemelle sono nate dalla madre Huan Huan e dal padre Yuan Zai ad agosto. I genitori sono arrivati in Francia nel 2012. Le piccole verranno presentate con la madre allo Zoo l'11 dicembre. Poi, quando avranno quattro anni, verranno portate in Cina al fine di procreare. Al momento la specie è in via di estinzione, con soli 1'800 esemplari.

Reuters