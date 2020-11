Gigi Proietti, funerali in forma privata ma in diretta tv

ROMA - Si terranno alle 12 di domani nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma i funerali di Gigi Proietti.

Niente commemorazione pubblica, quindi, per le ben note misure di sicurezza anti-Covid. «Gli omaggi e la cerimonia funebre, che si terranno nella stessa giornata, si svolgeranno in forma strettamente privata ma, in accordo con la famiglia dell’artista, verranno trasmesse in diretta su Rai 1» hanno comunicato le autorità romane. Nella chiesa saranno ammesse solamente 60 persone e l'area circostante sarà blindata per evitare assembramenti.

Prima dell'arrivo nel luogo di culto ci saranno alcuni momenti di ricordo di Proietti. Il feretro si sposterà prima in direzione del Campidoglio, poi verso il Globe Theatre (che sarà intitolato proprio a suo nome) e qui è previsto l'omaggio degli artisti. Quindi il trasporto in piazza del Popolo, con una Roma che domani sarà in lutto cittadino.