Lenny Kravitz canta per i diritti umani

LOS ANGELES - Il cuore d'oro di Lenny Kravitz si fa arte. La star della musica ha fatto squadra con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani per il video di “Here To Love (#fightracism)”.

La rockstar 55enne ha voluto «mostrare le nostre splendide differenze celebrando al contempo la nostra unicità». Il brano sarà la colonna sonora della campagna #Fightracism dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il 2020 e probabilmente anche in seguito.

Curiosità: il videoclip, che potete vedere qui, è il primo che Kravitz ha materialmente diretto nella sua lunga carriera.