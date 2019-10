Assegnate le fasce di Miss Mamma Ticino&Insubria

S.ANTONINO - Nella cornice del Centro Commerciale Manor S. Antonino si è svolta la quarta edizione di Miss Mamma Ticino&Insubria, concorso di bellezza dedicato alle mamme, organizzato da www.fashionchannel.ch (trends&lifestyle magazine) con la collaborazione di CRLab Swiss

Una giornata all’insegna della bellezza e della musica. Le aspiranti Miss Mamma, hanno sfilato con tre outfit (sportivo, casual, elegante), le fasce in palio erano ben 5 (Miss Mamma under 34, Miss Mamma over 35, Miss Mamma simpatia, Miss Mamma eleganza, Miss Mamma portamento).

La giuria, presieduta da Antonio Giangrego (dir. Centro Manor S. Antonino) ha decretato le vincitrici: Mary Ribeiro (Miss Mamma Ticino&Insubria under 34), Asen Della Santa (Miss Mamma Ticino&Insubria over 35), Sel (Miss Portamento), Natalia Reina (Miss Simpatia) e Pavlina Munda (Miss Eleganza).

Oltre al concorso la giornata è stata vetrina privilegiata anche per la musica, con l’esibizione di S.E.A e Naomi B, che per l’ccasione ha ritirato il disco d’oro per le 30'000 copie vendute.

Le acconciature delle aspiranti Miss Mamma, sono state realizzate da Compagnia della Bellezza by Laura Bondesani (Lugano), mentre del make up si è occupata la scuola di estetica e cosmitoligia Hunger Ricci di Gentilino.

L’appuntamento per la quinta edizione è per l’autunno del 2020.